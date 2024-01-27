المباشر تتوسع في تسجيل كباتن النقل الذكي خلال 2024

شهدت شركة المباشر، المتخصصة في مجال تسجيل كباتن النقل الذكي، سلسلة من التوسعات العالمية الناجحة خلال العام الحالي 2024، مما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع المتطور.

من خلال سنوات من التفوق والتعاون المستمر مع كبار الشركات على مستوى العالم، نجحت شركة المباشر في تعزيز وجودها من خلال تعاقدات استراتيجية مع شركات مثل أوبر وكريم. استمر هذا التعاون في تسجيل الاسكوتر والسيارات، مما أكد جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.

تأكيدًا على التواصل القائم، شددت الشركة على شراكتها المثمرة مع شركة كريم، حيث شهد العام 2023 توسعًا ملحوظًا في العمليات بالتعاون مع إندرايف في عدة دول، شملت تسجيل السيارات والأسكوتر والتاكسي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل السفريات ونقل البضائع.

من جهة أخرى، قامت شركة المباشر بتعزيز تواجدها الدولي بشكل أكبر من خلال توقيع اتفاق مبتكر مع شركة هيتتش والتعاون مع تويو في عام 2024، مما يُعزز مكانتها في المشهد الدولي.

تعكس توسعات شركة المباشر الناجحة في الدول العربية والإفريقية والشرق الأوسط، بما في ذلك المغرب، الجزائر، تونس، قطر، غانا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، السعودية، وتركيا، التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات العملاء.