الإثنين.. الإعلان عن 10 فائزات ومُلهمات مصرية في مسابقة "واحدة جديدة"

تعلن فيكتوري لينك الشركة المصرية المتخصصة في مجال الحلول الرقمية والتكنولوجية عن أسماء الفائزات العشرة في مسابقتها التي تطلقها خلال الموسم الثالث لمبادرتها الرائدة "واحدة جديدة" الأسبوع المقبل، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، واستكمالا للدور الرائد الذي تلعبه في حياة المرأة المصرية.

وتركز المسابقة على قصص 10 مصريات من المُلهمات ودورهن في التنمية المجتمعية في مصر بما يتماشا مع الرؤية العامة للدولة المصرية حتى عام 2030.

وتأتي هذه المسابقة كجزء من التزام الشركة بتشجيع النساء في مجالات متنوعة واستعراض دورهن المجتمعي، كما تعكس هذه المبادرة استراتيجية فيكتوري لينك في تحفيز المرأة المصرية على المزيد من التفوق في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يشارك في حفل الختام عدد من الشخصيات العامة والمسئولين بشركات عالمية ومحلية، وخلال حفل التكريم سيتم عقد جلستين نقاشيتين الأولى حول كتاب واحدة جديدة في نسخته الثانية بمشاركة 10 سيدات مُلهمات من خلال عرض تجاربهن ونجاحاتهن وفي الجلسة الثانية تعقد المسابقة مناظرة بعنوان "للرجال فقط" يديرها الإعلامي سعيد جميل.

أكدت المهندسة إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس في مبادرة واحدة جديد عن أن المسابقة تهدف إلى عرض تجارب نماذج مشرفة من السيدات وتكريمهن، من خلال إلقاء الضوء على تجارب واقعية تعمل على بث روح التفاؤل والطاقة الإيجابية لدى سيدات مصر العظيمات بما يساهم في تنمية قدرات المجتمع والنهوض به.