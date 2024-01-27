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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

30 صورة ترصد انطلاق منافسات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

بطولة السباحة للمحافظات
بطولة السباحة للمحافظات الحدودية
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انطلقت اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ أولى منافسات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية 2024، بالمدينة الشبابية بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومحمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ودكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية والتي تقام خلال الفترة من  26 حتى 30 يناير الجاري.

أشار وكيل الوزارة إلى أن البطولة تنطلق بمشاركة 5 محافظات حدودية وهي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر»، بمشاركة 200 سباح وسباحة لـ3 فئات عمرية «الفئة العمومية وناشئين تحت 14 سنة وناشئين تحت 17 سنة»، ثم استقبل الأفواجي اليوم ٢٦ / ١ ، وسوف تبدأ الفعاليات غدا 27 يناير   من العاشرة صباحا بحمام سباحة المركز الدولي للتنميه الرياضية بشرم الشيخ.

ولفت أن بطولة السباحة للمحافظات الحدودية أقيمت العام الماضي بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي فعاليتها حرصا من الدولة المصرية للاهتمام بالأنشطة الشبابية وحرصا من وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الرياضية للشباب من الجنسين وخاصة للمحافظات الحدودية.

وتقام البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

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بطولة السباحة للمحافظات الحدودية - شرم الشيخ محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة - جنوب سيناء المدينة الشبابية