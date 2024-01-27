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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 50 فدانا ببورسعيد

أعمال إزالة مزرعة
أعمال إزالة مزرعة سمكية
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة بمساحة 50 فدان بجمعية أم خلف البحرية وحالتي بناء بجمعية العبابدة بمساحة 2850 مترا مربعا.

 

إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة

 

وأشار المحافظ، خلال متابعته الحملات اليومية، إلى أن ذلك جاء في إطار تنفيذ الموجة 22  لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
 

وطالب محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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