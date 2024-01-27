مياه القاهرة: قطع الخدمة 8 ساعات عن بعض المناطق الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" –مساكن المهمات – مساكن ايديال والجبل الأخضر بطريق الأوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق. وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أنه نظراً لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢5 او على خدمة الواتس اب علي رقم 01206665125.