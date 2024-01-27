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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل كمبوند بالتجمع الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بمنطقة التجمع الأول، اليوم السبت، بحبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بأحد الكمبوندات بالمنطقة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة ، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم .

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

 وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جهات التحقيق التجمع الأول سرقته سرقة مشغولات ذهبية