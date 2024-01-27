حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل كمبوند بالتجمع الأول

أمرت جهات التحقيق بمنطقة التجمع الأول، اليوم السبت، بحبس شخص 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بأحد الكمبوندات بالمنطقة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة ، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم .

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.