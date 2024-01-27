حبس عامل مغسلة اعتدى على عاملين بفرد خرطوش في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بحبس عامل مغسلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمتي التعدي علي عاملين، وإصابة أحدهما بإنفجار في العين، وكذلك حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

ووجهت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير بالإصابات وعما إذا كانت خلفت تلك الاصابات عاهة مستديمة من عدمه وفي الحالة الأولي بيان نسبة العاهة والآداة المستخدمة في احداثها.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه ( عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصاب بإنفجار بالعين اليسرى وإشتباه بإنفجار بالعين اليمنى ، ولا يمكن إستجوابه محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، حدثت بينهما وبين (عامل "بمغسلة"- مقيم بدائرة القسم)، مشادة كلامية لقيام المذكور بالتنمر على صديقه تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح المستخدم فى الواقعة و2 طلقة ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



