أهالي بورسعيد تناشد "الغضبان" لتوفير وظيفة لفتاة من ذوات الحالات الخاصة

ناشد أهالي محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتدخل لحل مشكلة أنسانية كبيرة تتعلق بفتاة بورسعيدة معاقة وتعاني من اعاقة كاملة في ساقيها وتعتمد علي عكازين لمحاولة التحرك ونظرا لظروفها الاسرية أضطرت الي النزول للشارع ومواجهة الفقر والعوز وماحوله والتغلب علي الفقر وقامت بعمل فاترينة صغيرة جدا عند سور جامع السلام، تبيع فيها الحلويات والبسكويت وشاي وقهوة وغيرها وتضطر للوقوف خلف الفاترينة علي الرصيف في العراء معرضة نفسها للبرد الشديد والامطار للحصول علي لقمة العيش وهي تقف صامدة علي عكازين تحاول قهر الفقر.

وناشد أهالي بورسعيد المحافظ للتدخل لتقديم اي عون للفتاة المناضلة المعاقة مثل تصريح كشك او اي منحه تساعد الفتاة في مواجهة ظروف المعيشة العصيبة في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الاقتصادية العصيبة.

ويأمل أهالي بورسعيد المتعاطفين مع ظروف الفتاة المعاقة في تقديم كل العون للفتاة وتسهيل الحصول علي وظيفة للفتاة تعينها علي ظروف الحياة.