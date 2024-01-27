غداً.. ندوة برئاسة السفير محمد العرابي حول دور القانون الدولي في حل القضية الفلسطينية

يعقد مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأبحاث والصراعات بالشرق الأوسط وأفريقيا ندوة عن" القضية الفلسطينية والقانون الدولي مثال: العدوان على غزة "، وذلك مساء غد الأحد بمقر مركز شاف بالقاهرة الجديدة

يرأس الندوة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور زين السادات الأمين العام والمدير التنفيذي لمركز شاف.

ويشارك في الندوة خبراء القانون الدولي الوزير المستشار عدلي حسين والدكتور نبيل أحمد حلمي والدكتور طارق فهمي والمستشار يسري عبدالكريم والدكتور أيمن سلامة والدكتور علاء حرارة، خبير استراتيجي فلسطيني من غزة والدكتور حسن حنفي عمر الخبير الاستراتيجي.

أكد عبد الله السادات، نائب المدير التنفيذي لمركز شاف ومنسق عام أن مركز شاف يهتم بدراسة كل الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقوم بتحليل الأزمات المبنية على رؤية شباب الباحثين بالمركز وتأتي هذه الندوة في إطار دور مركز شاف لوضع رؤيته لتكون نقطة ايقاظ للعالم والتصدي التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة .

وأضاف نائب المدير التنفيذي لمركز شاف ومنسق عام أن مركز شاف، أن الندوة تتناول العديد من الأبحاث والدراسات حول دور القانون الدولي في حل القضية الفلسطينية ووقف المجازر في حق الشعب الفلسطيني والتعرف على أهمية دعوى جنوب أفريقيا لوقف الإبادة الجماعية ضد غزة ومناقشه وشرح حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة، في الدعوة القضائية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا، ضد عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.