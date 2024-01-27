الحوثيون يهاجمون ناقلة نفط بريطانية ردا على الهجمات ضدهم

اشتعلت النيران في ناقلة نفط مرتبطة بالمملكة المتحدة في خليج عدن بعد إصابتها بصاروخ أطلقه الحوثيون.

وقال الحوثيون إنها استهدفت سفينة مارلين لواندا ردا على "العدوان الأمريكي البريطاني".

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية على أهداف للحوثيين ردا على هجمات على سفن في منطقة البحر الأحمر.

وقال الجيش الأمريكي، إن الجماعة المدعومة من إيران ضربت الناقلة بصاروخ باليستي مضاد للسفن، وإن السفن البحرية استجابت لإشارة الاستغاثة التي أرسلتها.

تم تسجيل مشغل السفينة باعتباره شركة Oceonix Services Ltd، وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة.

ترفع الناقلة علم جزر مارشال ويتم تشغيلها نيابة عن شركة ترافيجورا - وهي شركة تجارية متعددة الجنسيات مقرها في سنغافورة.

وقالت ترافيجورا، إن الهجوم تسبب في نشوب حريق في أحد صهاريج الشحن بالسفينة وتم استخدام معدات مكافحة الحرائق لاحتوائه. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وهذا هو أحدث هجوم على الشحن التجاري من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وما حوله. وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن في المنطقة لدعم الفلسطينيين في غزة، حيث تقاتل إسرائيل حماس.

وفي بيان، زعم متحدث باسم الحوثيين أن السفينة مارلين لواندا كانت سفينة بريطانية وتم استهدافها ردًا على "العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا".

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الهجمات على السفن التجارية "غير مقبولة على الإطلاق" وإن بريطانيا وحلفائها "يحتفظون بالحق في الرد بشكل مناسب".

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إن الحادث وقع على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن.

ونصحت السفن الأخرى بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي وقت لاحق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت ضربة في الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي (00:45 بتوقيت جرينتش) يوم السبت "ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزًا للإطلاق". وقالت القيادة المركزية إنهم "دمروا الصاروخ دفاعا عن النفس".

منذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات على السفن التجارية المسافرة عبر البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.