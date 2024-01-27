كولومبيا: حرق أكثر من 17 ألف هكتار من الغابات بسبب ظاهرة "النينيو" المناخية

أعلنت السلطات الكولومبية، حرق أكثر من 17 ألف هكتار من الغابات في البلاد منذ نوفمبر الماضي حتى الآن.

وقالت وزيرة البيئة سوزانا محمد، في تصريحات وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم السبت - إنه تم تسجيل أكثر من 340 حريقا في تلك الفترة التي مهدت لها فترات طويلة من الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة قياسية وظاهرة النينيو المناخية، مضيفة أن 26 حريقًا ما زالت مشتعلة.

وأضافت أن بلادها تكافح حرائق عدة قرب العاصمة، بما فيها حرائق في الجبال المطلة على بوجوتا، ناصحة السكان الذين يعيشون في محيط المناطق المتضررة بتجنب الخروج بسبب سوء نوعية الهواء.

وأضافت، أن هناك حريقا في نيفادا ديل كوكوي، وهي محمية طبيعية تقع على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال شرق العاصمة بوجوتا، وأن ألسنة اللهب كانت عند نقطة مرتفعة جدا في المحمية وأرسلت مروحية لتقييم الوضع، كما أن هناك حريقا على مسافة تبعد حوالي 900 متر من حي إل بارايسو شرق العاصمة.

ومن جانبه.. أفاد الصليب الأحمر الكولومبي في بوجوتا على منصة التواصل الاجتماعي، "إكس"، أنه يعالج بعض السكان المتضررين من دخان الحرائق.

وكان الرئيس جوستافو بيترو أعلن، في وقت سابق، حالة كارثة طبيعية ما يسمح بتحويل أموال مخصصة لميزانيات أخرى إلى مكافحة الحرائق واحتوائها ودعا إلى المساعدة الدولية.