أعمال النجوم في معرض الكتاب.. عبد الرحيم كمال: أتواجد بـ 3 أعمال.. كريم فهمى: "مملكة الموت" تجربة روائية قابلة للتحول إلي عمل فنى.. أحمد مراد: كتابة الرواية لها طابع خاص

فى تلك الأيام من كل عام، تبدأ عباءة الثقافة تلقى بظلالها على المجتمع المصرى والعربى، فهى المناسبة الثقافية الأهم مصريا وإقليميا حيث معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، أى أكثر من نصف قرن من نشر الثقافة والأفكار والتجول داخل أروقة المعرض بين رائحة الكتب، ودور النشر التى تتزين لتستقبل موردين الثقافة ومحبي المعرفة من كل مكان، ومع مطلع الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، كعادة الفن أن يتواجد كجناح مواز للثقافة فى جسد المجتمات المتحضرة، فيتواجد أهل الفن من كتاب وفنانين، بأعمالهم الكتابية لتشارك بالمحفل الثقافى، وفى التقرير التالى نرصد أبرز أسماء أهل الفن المشاركين فى المعرض..

كريم فهمى "مملكة الموت العمل الأول"

يشارك الفنان كريم فهمى بالعمل الروائى مملكة الموت، والتى صدرت العام الماضى وشاركت بمعرض القاهرة الدولى فى نسخته الماضية، وحققت مبيعات كبيرة، ويشارك بها فهمى فى تلك الدورة.

وأكد فهمى أن الرواية من طبيعة الأعمال الكتابية المصورة، وتحاكى القارئ بشكل بصرى ولغوى معا عن طريق الصورة والأحداث.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"البوابة" أنه يسعى أن يعمل على الرواية وتحويلها لعمل فنى، خاصة أنها من طبيعة الأعمال التى تحاكى العقل والخيال.

قدم الفنان كريم فهمى العديد من الأعمال الفنية الناجحة من سينما ودراما، وأبرز تلك الأعمال فى السينما "هاتولى راجل، سكر مر، حسن وبقلظ، ديدو، أنا لحبيبى، على بابا" ، وعلى مستوى الدراما قدم "حكايات بنات، حالة عشق، ونحب تانى ليه، اختيار إجبارى، أمر واقع، وأزمة منتصف العمر".

عبدالرحيم كمال "ثلاثة إصدارات"

يشارك السيناريست والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، بثلاثة أعمال وهى"كل الألعاب للتسلية"، إلى جانب "موت العالم"، "مصر الحال والأحوال"، ليقدم وجبة ثقافية دسمة بثلاثة أعمال تشارك بالدورة الحالية بمعرض القاهرة الدولى بالكتاب.

وعلق عبدالرحيم كمال عن المشاركة بثلاثة أعمال أنها لم تكن من ضمن المخطط، ولكن تم الانتهاء من كل الألعاب للتسلية، وموت العالم، والكتاب الأخير هو تجميع لسلسلة المقالات التى تمت كتابتها فى الصحف على مدار السنوات السابقة، وكل ذلك لم يكن مخططا الانتهاء منه فى زمن واحد.

قدم الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال العديد من الأعمال الفنية أبرزها فى الدراما "الرحايا، شيخ العرب همام، الخواجة عبدالقادر، دهشة، يونس ولد فضة، ونوس، زلزال، القاهرة كابول، جزيرة غمام، ونجيب زاهى زركش"، ويشارك بالسباق الرمضانى المقبل بمسلسل "الحشاشين".

أحمد مراد وأبو الهول

يشارك الكاتب الروائي أحمد مراد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، برواية أبو الهول، والتى صدرت قبل بداية المعرض بأسابيع.

وعلق مراد على الكتابة للسينما والكتابة الروائية، أن الفرق كبير فطبيعة المتلقى فى كل منهما مختلف، السينما صورة وتعبيرات ومشاهد تنقل عقل المشاهد لما يريد السيناريست أن يترجمه.

وتابع فى تصريحات صحفية "الكتابة للقارئ تحتاج مجهودا مختلفا، إزاى أوصله أنه يتخيل المشهد ويشوف الكلام ده كأنه مرسوم، ويعيش ويتعايش مع الأحداث من خلال ورق وكتابة".

وأضاف "مهما حققت نجاحات فى السينما، يظل قارئ الرواية له طابع خاص، وبينى وبينهم علاقة وتناغم مش هيخلينى أفكر أتخلى عنهم أبدا".

حققت أعمال الكاتب أحمد مراد، نجاحات فنية كبيرة بعد تحويلها لأعمال سينمائية ودرامية، وأبرز تلك الأعمال"فيرتيجو، تراب الماس، الفيل الأزرق، كيرة والجن"، وحالياً رواية موسم صيد الغزلان يستعد لتحويلها لعمل فنى.

عمر طاهر "وضع محرج" اقترب من ربع قرن

يشارك الكاتب عمر طاهر فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ ٥٥، بإعادة إصدار كتاب "وضع محرج" بمناسبة مرور ٢٠ عاما على أول إصدار له.

ويقدم الكاتب عمر طاهر حالة مجتمعية مختلفة عن باقى كتاب المرحلة، سواء فى جيله أو من كبره أو صغر عنه، فهو اعتاد على تقديم محتوى على السوشيال ميديا يلامس الوجدان، ويشارك الجمهور بتفاصيل مجتمعية يعلق عليها برسائل وكلمات، تخطف قلوب وعقول الجمهور.

والكاتب عمر طاهر قدم مشاركات فنية عديدة، سواء كان بالسيناريو والحوار، أو حتى بالتأليف، وأبرز تلك الأعمال شارك بالسيناريو والحوار "شباب أونلاين، عمليات خاصة، طير أنت"، أما على مستوى التأليف قدم "يوم ملوش لازمة، دفعة محمد صلاح، كابتن مصر".