الزمالك يكتفي بتدريبات استشفائية اليوم في دبي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات استشفائية اليوم السبت، في فندق الإقامة بدبي، بدلا من خوض المران على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

جاء قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بالاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية فقط، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بالأمس في نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.