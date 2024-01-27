بالفيديو.. رئيس بحوث معهد أمراض النبات: الفترة الحالية الأفضل لزراعة الفراولة

قال الدكتور عارف سليمان رئيس بحوث معهد أمراض النبات، إن الفترة الحالية هي الأفضل بالنسبة للفراولة لأنها تعتبر فترة الموسم التصديري للفراولة الفريش، حيث يبدأ موسم تصدير الثمار الطازجة من شهر نوفمبر حتى شهر مارس.

وأضاف "سليمان"، في حواره خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، إننا الآن في موسم أعياد الميلاد والطلب على الفراولة يكون كبيرا في قارة أوروبا، ولدينا أفضل مزارعين على مستوى العالم بالنسبة لإنتاج الفراولة.

فيما أوضح أحد المزارعين، إن هناك فرق مجهزة لإنتاج محاصيل الفراولة حيث أن هناك مختصين بزراعة وإنتاج الفراولة، وآخر مختص في مكافحة الآفات المتعلقة بالفراولة وآخر مختص بالأمراض التي تصيب الفراولة.

وأردف: "هدفنا العمل لتقديم حزمة توصيات متكاملة للمزارع لاستخدام أفضل ممارسات زراعية لإنتاج أفضل إنتاج من وحدة المساحة والذي ينعكس على مستوى معيشته هو وأسرته".

وأكمل أحد الفلاحين: "كلما زاد الصادرات المصرية من الفراولة يعنى ذلك أنها أصبحت خالية من المبيدات بعكس ما كان متبعا في الطرق القديمة.

وتابع: "زمان كنا بنشتغل بشكل بدائي، لكن بقينا نشتغل بشكل علمي، كنا نستخدم المبيدات وغيرها من الأشياء الضارة التي أثرت على الصادرات، وبقينا نشتغل النهاردة بشكل علمي والدنيا اتفتحت لنا برة، وبقى عندنا مشرفين بينزلوا يوجهونا".