الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء مزاعم تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر‎

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء المزاعم المتعلقة بتورط موظفين تابعين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات التي نفذتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في يوم 7 أكتوبر الماضي.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، نشرته دائرة الشئون الخارجية عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن "الأونروا" ظلت تلعب دورا حيويا على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين المستضعفين في الوصول إلى الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، وهي شريك حاسم للمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان، أننا على إتصال مع الأونروا ونتوقع منها أن توفر الشفافية الكاملة بشأن هذه الادعاءات وأن تتخذ إجراءات فورية ضد الموظفين المعنيين.

وستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم الخطوات الإضافية واستخلاص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل.