اختراع مصري مذهل.. روبوت بحجم حبة الأرز لعلاج الجلطات القلبية (فيديو)

كشف الدكتور إسلام خليل، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا، تفاصيل ابتكار فريق مصري، روبوت في حجم حبة الأرز، يعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من الجلطات القلبية بدون تدخل جراحي، قائلًا: "هذه الروبوتات غير مقيدة، فهي تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد في الأساس على القسطرة، حيث أن هناك أماكن في جسم الإنسان لا يمكن الوصول لها بالقسطرة".

وقال "خليل" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن هذه الروبوتات غير مقيدة تمامًا، حيث يمكنها أن تسبح في تيار الدم خلال الأوعية الدموية والوصل إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وتابع، أن هذه التكنولوجيا يمكنها الوصول لأماكن لا يمكن الوصول لها بالطرق التقليدية من خلال هذه الروبوتات، حيث أن أبرز التحديات هو أن تسبح هذه الروبوتات ضد التيار للوصول للأماكن التي نرغب في الوصول لها، موضحًا أننا تمكنا من التأكد أن خصائص الروبوتات حيوية لجسم الإنسان ولا تسبب رد فعل غير مطلوب.

وأردف، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا، أنه كان يتم التأكد أن هذه الروبوتات فعالة وتستطيع اختراق الجلطات بشكل فوري ويقلل من حجمها ويعيد تدفق الدم مرة أخرى بدون أي أدوية لها تأثيرات جانبية.