غلق ميناء العريش البحري بسبب التقلبات الجوية

تسبب الطقس السيئ، اليوم السبت، في غلق ميناء العريش البحري أمام حركة السفن والصيد وأمام حركة دخول وخروج السفن.

وأعلن مصدر بميناء العريش البحري، أنه تم غلق ميناء العريش أمام عبور السفن ومراكب الصيد داخل الميناء، حيث تشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس وحالة البحر، موضحًا أن البحر المتوسط حالته مضطربة جدا.

وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من التقلبات الجوية والطقس غير المعتدل وتشهد المحافظة سقوط امطار وهبوب رياح باردة علي جميع ارجاء المحافظة ورفعت المحافظة حالة الطواريء لمواجهة الطقس السيء.