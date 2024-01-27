الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ حوثي مجهز للإطلاق باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان موجهًا ناحية البحر الأحمر وجاهزًا للإطلاق.

كما أضافت المركزية الأمريكية خلال بيان لها، أن القوات الأمريكية حددت الصاروخ في الأماكن التي يسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا وقامت بقصفه على الفور.

وأشارت إلى أن تلك العملية دفاعًا عن النفس، لأن من الضروري حماية حرية الملاحة الدولية ولتكون أكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية.

وقالت المركزية الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا صاروخ باليستي مضاد للسفن، أمس الجمعة، وأصابوا ناقلة النفط "مارلين لواندا" ، وأضافت أن السفينة أصدرت نداء استغاثة لحدوث ضرر بها ، وقامت المدمرة الأمريكية "كارني" وسفن التحالف بتقديم المساعدة لها ، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات لطاقمها .