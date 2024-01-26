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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم دراجتين بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرين مساء اليوم الجمعة فى حادث تصادم دراجتان بخاريتان على طريق سرنجا كفر سرنجا بمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية .

كان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم بين دراجتان بخاريتان على طريق سرنجا كفر سرنجا أمام مصنع "هانى صقر" للطوب ووجود متوفي ومصابين .

على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجتان بخاريتان مما أدى إلى مصرع محمد أحمد أحمد الأشقر 50 عاما وتم إيداعه ثلاجة الموتى على ذمة تصرفات النيابة و إصابة كلا من اسامه رمضان علي الاشقر 55 عاما بكسر بالقدم اليسري وجروح بالوجه  مقيم كفر سرنجا ورضا محمد رضا  20 عاما مصاب باشتباة كسر بالجمجمه وصبري محمد محمد عبد الرحمن 49 عاما مصاب بجرح متهتك بالركبه اليسري ومقيمان كفر النعمان التابع للمركز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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