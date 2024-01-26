الجارديان تصف حكم "العدل الدولية" ضد إسرائيل بالتاريخي.. وتؤكد: أمريكا لا يمكنها تجاهله

وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، حكم محكمة العدل الدولية بمنع إسرائيل من ارتكاب أو التحريض علي الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، بالتاريخي.

وأشارت الصحيفة إلي أن تل أبيب قد تتجاهل القرار، علي الرغم من أنه ملزم لكن ليس للمحكمة سلطة إنفاذه، في حين أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا يمكنهما تجاهل القرار.

كما قالت أن الحكم يزيد من الضغط علي إسرائيل، حيث أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضي، بالحفاظ علي حياة المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانها علي قطاع غزة، حتي في ظل تبريرها للعدوان علي أنه دفاع عن النفس.

ولفتت الصحيفة إلي أن حلفاء إسرائيل قد يكونوا مجبرين علي فرض المزيد من الضغط علي تل أبيب لتخفيف حدة العدوان علي غزة علي الأقل، حيث دعت ألمانيا، التي تعد من الداعمين لإسرائيل، والاتحاد الأوروبي وتركيا، تل أبيب إلى الامتثال للحكم.

في حين، اتهم مسؤولون إسرائيليون محكمة العدل الدولية بالتحيز المعادي للسامية.