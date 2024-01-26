عضو الفريق القانوني الفلسطيني: قرار "العدل الدولية" تاريخي ومنصف

قال راجي الصوراني عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل، هو قرار تاريخي وعادل ومنصف للشعب الفلسطيني.

وأضاف الصوراني، خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن قرار “العدل الدولية” تمهيدي ولكنه يعكس جدية التعامل مع الموضوع وسرعة البت فيه ،حيث تم اتخاذه بعد أسبوعين فقط من تقديم الاتهام بواسطة جنوب إفريقيا.

وأوضح أن حيثيات القرار تتناول قرارات مؤقتة أكثر من كافية للإدانة الأولية لإسرائيل بممارسة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ورغم ذلك يعد قرارا قويًا ومنطقيًا ويستند على الحقائق والوقائع، مشيرًا إلى أنه خلص إلى نتائج محددة وطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية من خلال إجراءات محددة.