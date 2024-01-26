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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لا توجد آلية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

العدل الدولية
العدل الدولية
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قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه لا يوجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث هو عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم

 

وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا الحكم، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر لقرار العدل الدولية.

وواصل:" قرار المحكمة لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن ، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر".

الاجراءات التنفيذية الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح