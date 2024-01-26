كوريا الجنوبية وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

عقدت كوريا الجنوبية وماليزيا محادثات دفاعية على مستوى العمل اليوم الجمعة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن "لي سيونج-بيوم"، المدير العام للسياسات الدولية في الوزارة، التقى مع "محمد ياني بن داود"، نائب الأمين العام لوزير الدفاع الماليزي، في الاجتماع الافتتاحي لتنسيق سياسات الدفاع في كوالالمبور.

وتبادل الجانبان المخاوف بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، واتفقا على توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني والتدريبات المشتركة وصناعة الأسلحة.