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السبت 27 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

كوريا الجنوبية وماليزيا
كوريا الجنوبية وماليزيا
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عقدت كوريا الجنوبية وماليزيا محادثات دفاعية على مستوى العمل اليوم الجمعة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن "لي سيونج-بيوم"، المدير العام للسياسات الدولية في الوزارة، التقى مع "محمد ياني بن داود"، نائب الأمين العام لوزير الدفاع الماليزي، في الاجتماع الافتتاحي لتنسيق سياسات الدفاع في كوالالمبور.

وتبادل الجانبان المخاوف بشأن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، واتفقا على توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني والتدريبات المشتركة وصناعة الأسلحة.

كوريا الجنوبية ماليزيا التعاون الثنائي صناعة الأسلحة الدفاع