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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غداً.. فتح باب الترشح على مقعد نقيب المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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تبدأ نقابة المحامين في استقبال طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، غدًا السبت، فيما تستمر فترة تلقى طلبات الترشح حتى الأربعاء المقبل الموافق 31 يناير، وذلك يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، عدا اليوم الأخير الذي تمتد مدة استقبال الطلبات فيه حتى الساعة 5 مساء، وذلك بعدما سحب 5 أعضاء بالنقابة طلبات الترشح، وهم عبدالحليم علام، وسامح عاشور، وحمدى خليفة، ونبيل عبدالسلام، ونبيه الوحش.

 

ومن المقرر أن يجرى إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، فيما يتم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، 4 و5 و6 فبراير المقبل، على أن يكون الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8 فبراير.

فيما تعلن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل، ويكون تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11 فبراير، لتعلن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، فيما تجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 مارس المقبل، وفى حالة الإعادة، تجرى الإعادة يوم السبت الموافق 23 مارس المقبل.

نقابة المحامين استقبال طلبات المرشحين الراغبين في الترشح نقيب المحامين