كأس تحدي دبي.. الزمالك يهزم الرجاء المغربي ويتأهل إلى النهائي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة كأس تحدي دبي، بعد الفوز على نظيره الرجاء المغربي، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم لحساب الدور نصف نهائي.

وجاء تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وافتتح محمود حمدي الونش، هدف تقدم الزمالك، في الدقيقة الثالثة، وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة السابعة، تعادل الفريق المغربي بركلتي جزاء خلال أحداث الشوط الثاني.





وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .