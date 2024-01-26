كأس تحدي دبي.. الزمالك يتقدم على الرجاء المغربي بهدفين أول 10 دقائق

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة، التي تجمع بينهما الآن، في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.



وافتتح محمود حمدي الونش، هدف تقدم الزمالك، في الدقيقة الثالثة، وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة السابعة

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .