جدول انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين

تنطلق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.



وشهدت عملية الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين إقبالًا ملحوظاً من المهندسين، بالنقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية 1008 مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، بإجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي 218 مقعدا.

