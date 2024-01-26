رسميًا.. موسيماني يعود إلى الدوري السعودي

عاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى الدوري السعودي، ليتولى تدريب أحد فرق دوري روشن خلال الموسم الجاري 2023-2024.

أعلن نادي أبها السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع بيتسو موسيماني حتى نهاية الموسم الحالي.

ويقود موسيماني، فريق أبها فنيًا خلفًا للمدرب يوسف المناعي الذي أقيل منصبه.

وينتظر موسيماني، مهمة صعبة مع أبها، حيث يعاني الفريق هذا الموسم، ويحتل المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى موسيماني إلى إنقاذ أبها من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، الذي سبق له التدريب خلاله وتحديدًا مع أهلي جدة الذي قاده إلى الصعود إلى دوري روشن بعد هبوطه بعام واحد.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي، وتوج معه بالعديد من البطولات القارية، مثل دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وقاد صن داونز وسوبر سبورت يونايتد بالإضافة إلى منتخب جنوب أفريقيا، وأهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي، ثم أبها ليخوض تجربته التدريبية السابعة في مسيرته.