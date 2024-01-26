بالصور.. سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة، صاحبها غيوم كثيفة في سماء المدينة ورياح متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلا ارتفاع أمواج البحر.

وعزف صيادون عن النزول إلى البحر بمراكبهم الخشبية الصغيرة خشية على تعرض حياتهم لمخاطر الأمواج العالية والرياح والتيارات المائية الشديدة، ودفعت الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمعدات شفط وكسح المياه إلى الشوارع لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس رغم سوء الأحوال الجوية، كما تتواصل عمليات شحن وتفريغ السفن بميناءي شرق وغرب بورسعيد، وذلك وفقا المعدلات الطبيعية، في الوقت الذي يعمل مرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس بصورة طبيعية.

1706273569861_copy_1280x960

1706273569829_copy_1280x960