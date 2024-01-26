أحمد الفيشاوى يعلن ميعاد طرح فيلم "عادل مش عادل" بكندا

أعلن الفنان أحمد الفيشاوى عن ميعاد طرح فيلمه السينمائى الجديد "عادل مش عادل"، بدور العرض السينمائى لدولة كندا، وذلك يوم ٣ فبراير المقبل.

ونشر الفيشاوى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البوستر الدعائى للفيلم، وعلق عليه "عادل مش عادل يعرض فى سينمات كندا يوم ٣ فبراير".

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يمر بالكثير من المراحل المتخبطه، ويقع فى قصة حب مع فتاه، ولكن تسير الأحداث بكثير من المشاكل، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

ويشارك الفنان أحمد الفيشاوى بطولة فيلم "عادل مش عادل"، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم شيري عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، مصطفى أبو سريع، تأليف حسام كمال والإخراج أحمد يسرى.

أعمال الفيشاوي القادمة

ينتهى الفنان أحمد الفيشاوي من الإستعدادات النهائية لفيلم "ولاد رزق ٣ القاضية"، بعد نجاح الجزء الاول والثانى من الفيلم، وبمشاركة النجم اسر ياسين مع نفس أبطال العمل، الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، اسر ياسين، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفى، والإخراج طارق العريان.