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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز ينعى العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

العامرى فاروق نائب
العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي
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نعى مجلس إدارة نادي بيراميدز، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض. 

وتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز ورئيسه المهندس ممدوح عيد، وجميع العاملين بالنادي، ببالغ الحزن والأسى بخالص التعازي لأسرة السيد  العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

كما قدم نادي بيراميدز المواساة والتعازي للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره في مصابهم الأليم، وكذلك أسرة الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتقام جنازة العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. 

ويمتلك العامري فاروق تاريخا حافلا مع الرياضة المصرية، حيث تدرج في مجلس إدارة النادي الأهلي حتى منصب نائب رئيس النادي في آخر دورتين لمجلس الإدارة، كما شغل منصب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق.

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