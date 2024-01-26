انطلاق جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرار بشأن حرب غزة

انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، بشأن التدابير الطارئة ضد إسرائيل والتي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا لإيقاف حرب الإبادة في قطاع غزة الفلسطيني.

ويترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل في غزة بعدما تقدمت دولة جنوب أفريقيا بشكوي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جنوب أفريقيا في الشكوى: “إن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة وتهجير وقدمت الأدلة الكافية علي ذلك، بينما تبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بإنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية”.

ولم تكتفِ جنوب أفريقيا بذلك بل قدمت بشكوى مستعجلة لوقف العدوان فورا وإدخال المساعدات وهو ما سيصدر بشأنه قرار اليوم الجمعة.