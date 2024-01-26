اليوم.. انطلاق تصفيات المنطقة الخامسة للطائرة المؤهلة للألعاب الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي ستقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام اليوم مواجهة المنتخب الوطني للسيدات بنظيره كينيا في تمام الساعة الرابعة مساءً، فيما تقام مباراة منتخب الرجال أمام نظيره بوروندي في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة اتحاد الشرطة.



وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.