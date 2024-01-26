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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الجمعة المقبلة.. "تعالوا نحلم" احتفالية بوادي النطرون لأقباط مصر في أمريكا

إيفت إسحق البياضي
إيفت إسحق البياضي
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ينظم برنامج المرأة الفاضله، بقيادة إيفت إسحق البياضي، احتفالية كبرى تحت عنوان “تعالو نحلم”، وذلك الجمعة القادمة ٢ فبراير ببيت الواحة بوادي النطرون، تحت رعاية المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام.

ومن المقرر أن يشارك باللقاء ممثلوا الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية وبعض الشخصيات العامة من كل المصريين  للمشاركة بأعتبار أنه عملي وطني لمساندة الدولة المصرية، 
وقالت " البياضي” في تصريحات إعلامية لها صباح اليوم الجمعة، الإحتفالية  تعتبر الأولي من نوعها التي يقيمها برنامج متخصص في شئون المرأة الروحية لعمل وطني قومي لكل المصريين، كما أنها إحتفالية تأتي في إطار دعم المواطن المصري وتكريس مفهوم حب الوطن لديه وهو الأمر الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإشارة إليه  في كافة المناسبات، بعبارته الشهيرة "حبوا بلدكم".

ونبهت إيفت إسحق البياضي إلى أن الإحتفالية تأتي في إطار مبادرة من أقباط مصر في أمريكا بهدف ترسيخ قيم المحبة والترابط بين المصريين وإبراز جهود القيادة السياسية في دعم  وحفظ ومساندة الدولة المصرية  في ظل المتغيرات الإقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

وتتضمن الاحتفالية كلمات من رجال الدين وشخصيات عامة وأيضا أنشطة رياضية للكبار والأطفال،  وألعاب ترفيهية وفقرات إجتماعية وروحية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجلس العام للكنائس الرسولية إيفت إسحق البياضي برنامج المرأة الفاضله بيت الواحة بوادي النطرون القس ناصر كتكوت الرئيس العام