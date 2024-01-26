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الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي يواجه حتا الإماراتي.. الزمالك يستضيف الرجاء المغربي.. وتوتنهام يلتقي مانشستر سيتي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس الرابطة المصرية 
4:00 المصري : الجونة 
4:00 المقاولون : البنك الاهلي 
7:00 فاركو : طلائع الجيش 
7:00 بيراميدز : زد

مباريات ودية -أندية
3:00 الأهلي : حتا الإماراتي 
4:00 الزمالك ضد الرجاء المغربي

الدوري الإسباني

10:00 ألميريا : ألافيس

كأس الاتحاد الإنجليزي 
9:45 بريستول سيتي : نوتينجهام
9:45 تشيلسي : أستون فيلا
9:45 شيفيلد وينزداي : كوفنتري سيتي
10:00 توتنهام : مانشستر سيتي

الدوري الايطالي 
9:45 كالياري : تورينو

الدوري الألماني 
9:30 فرانكفورت : ماينز

الدوري الفرنسي 
10:00 ليون : رين

الأهلى الزمالك الرجاء المغربي بيراميدز أستون فيلا