تشاهدون اليوم.. الأهلي يواجه حتا الإماراتي.. الزمالك يستضيف الرجاء المغربي.. وتوتنهام يلتقي مانشستر سيتي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس الرابطة المصرية

4:00 المصري : الجونة

4:00 المقاولون : البنك الاهلي

7:00 فاركو : طلائع الجيش

7:00 بيراميدز : زد

مباريات ودية -أندية

3:00 الأهلي : حتا الإماراتي

4:00 الزمالك ضد الرجاء المغربي

الدوري الإسباني

10:00 ألميريا : ألافيس

كأس الاتحاد الإنجليزي

9:45 بريستول سيتي : نوتينجهام

9:45 تشيلسي : أستون فيلا

9:45 شيفيلد وينزداي : كوفنتري سيتي

10:00 توتنهام : مانشستر سيتي

الدوري الايطالي

9:45 كالياري : تورينو

الدوري الألماني

9:30 فرانكفورت : ماينز

الدوري الفرنسي

10:00 ليون : رين