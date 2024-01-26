«أوستن» يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وصول المساعدات إلى غزة.. وتجنب التصعيد مع لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، عن مضمون المكالمة الهاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت، والتي أكد خلالها أوستن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وعلى حقها في الدفاع عن نفسها.

كما أكد «أوستن» خلال المكالمة، على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة تسعى إلى الدبلوماسية لحل التوترات التي تحدث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتجنب التصعيد.

ويشهد قطاع غزة أصعب الأوقات التي مرت على بني البشر، فالإنسان داخل قطاع غزة يفقد كل ما يحتاجه ليظل على قيد الحياة، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي يطبقها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فكل يوم تشهد المدن والبلدات الفلسطينية موجة من الاقتحامات والاعتقالات وعدد متزايد من الشهداء والجرحى، وعدد غير معلوم من المفقودين تحت ركام المباني المنهارة نتيجة القصف المستمر والوحشي على الفلسطينيين، فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 25.700 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 63740 بجروح أكثرها خطيرة.