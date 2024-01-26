تحت شعار« كتب تبقى»| بيت الحكمة تطلق مشروع ثقافي جديدة في صُنع المعرفة

من بين دور النشر المصرية التي بدأت في الإعلان عن توجهات جديدة في قطاع صناعة النشر وصناعة الكلمة هي مؤسسة بيت الحكمة للثقافة برئاسة الدكتور أحمد السعيد، والتي تخصصت في الترجمة عن اللغة الصينية، وهي إطلاق مشروع تنويري جديد وهو بيت الحكمة بالعربي، الذي استطاع في وقت قياسي اجتذاب الكثير من الأدباء والمفكرين والأكاديميين لينقلوا الثقافة الفكرية للمجتمع العربي وهي الإصدارات التي تنوعت ما بين النقد والفلسفة والأدب وغيرها.

دعم الاتجاهات الجديدة والجيل الثاني من المفكرين

وأطلقت مؤسسة بيت الحكمة للثقافة مشروع أُفق للدراسات الفكرية والنقدية، الذي يستهدف دعم الاتجاهات الجديدة في الفكر العربي عن طريق نشر مؤلفات أبناء الجيل الثاني من المفكرين والأكاديميين، وإنشاء مكتبة فكرية ثقافية عربية بتوجه لا ينفصل عن مستجدات العالم.

وقد صدر عن المشروع 12 عنوانًا في عامه الأول، كما أطلقت بيت الحكمة مشروع نشر لليافعين والناشئة والذي أدرج أحد إصداراته بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وصدر عن هذا المشروع 8 عناوين حتى الآن إضافة إلى 80 عنوانًا مُترجمًا للناشئة، وأكثر من 300 عنوان من الكتب المصورة للأطفال.

كتب تَبقى

كما أطلقت بيت الحكمة مشروعها «بيت الحكمة بالعربي»، ليكون منصة لكل المبدعين العرب لنشر المؤلفات الأدبية والفكرية على اختلافها، تحت شعار «كتب تَبقى» لتأكيد وضمان تقديم كل ما هو جدير بالقراءة، والتي ترسيخ شكل مغاير للمفهوم التقليدي للنشر، ويضم كذلك الترجمات الأدبية عن لغات العالم، هادفة لإحياء كنوز المعرفة العربية ونقل ما يفيد من العالم للقارئ العربي، وقد أصدرت أكثر من 30 مؤلَّفًا لأبرز الكتاب في مصر والعالم العربي، في الفكر والأدب والتاريخ والفنون وغيرها من دروب المعرفة.

ومن الأعمال الأدبية الصادرة عن بيت الحكمة، رواية «تاج شمس» للكاتب هاني، ورواية «لعبة النوافذ» للكاتبة رباب كساب، ورواية «نساء المحمودية» للكاتب منير عتيبة، ورواية «منروفيا» للكاتب أحمد فريد المرسي، ورواية «سفينة الجزيري» للكاتب محمد جبريل.

ومن الكُتب الفكرية، أصدرت بيت الحكمة كتاب «هوامش على دفتر الثقافة» للكاتب عزمي عبدالوهاب، وكتاب «الحكاية على حافة النوم الكبير» للكاتب مهاب نصر، وكتاب «الاقتراب من العمق» للكاتب مصطفى عبادة، وكتاب «أساطير شخصية» للكاتب محسن عبدالعزيز، وكتاب «البحث عن مصر» للدكتور خالد عزب، وكتاب «الغناء وعبقرية الثقافة المصرية» للدكتور كمال مُغيث، وكتاب «نزع الأقنعة» للكاتب شريف قنديل، والذي يقترب فيه من تجربة الشاعر محمد عفيفي مطر.

كما أصدرت بيت الحكمة كتاب «مقدمات طه حسين»، جمع وتقديم وتعليق علي قطب، والسيرة الدرامية لأسمهان تحت عنوان «أميرة الحب والأحزان» لماهر زهدي، وآخر مسرحيات الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني «الحب في ميدان التحرير»، وكتاب «جمالك والحُلي» لرضا معوض.

كما أصدرت بيت الحكمة ضمن مشروع أفق للدراسات الفكرية والنقدية الذي أطلقته بيت الحكمة 12 كتابًا وهي: «الشعر والمشروع القومي» للدكتور محمد عبدالمطلب، و«معجم الوأد» للدكتور محمد فكري الجزار، و«حدود النقد وطموح الإبداع» للكاتب سيد الوكيل، و«دلالات المكان السردي.. من التمثُّل الثقافي إلى الاستجابة الجمالية» للدكتور محمد السيد إسماعيل، و«التماسك النصي في الشعر العربي» للدكتور حسام جايل، و«خطاب الذات في السيرة النسائية الذاتية» للدكتورة نعيمة عاشور، و«الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي» للدكتور هيثم الحاج علي، و«سرديات الانتهاك في الرواية العراقية» للمؤلف علي حسن الفواز، و«الألعاب التراثية من الموروث الثقافي إلى الاستثمار التربوي» للدكتور بوزيد الغلى، و«أصداء الشاعر القديم.. تعدد الرواية في الشعر الجاهلي» للدكتور أيمن بكر، و«النقد الثقافي.. نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب» للدكتور محمد إبراهيم عبدالعال، و«مفهوم العامة.. الجلي والخفي» للدكتور معجب العدواني.

أما المؤلفات من كتب اليافعين فتنشر بيت الحكمة للثقافة خمس روايات جديدة لليافعين، هي: «11 مهمة لاستعادة العالم» للكاتب علي قطب، ورسوم نرمين بهاء، و«وداعًا مانهاتن» للكاتب أسامة الزيني، ورسوم أحمد جعيصة، والمجموعتين القصصيتين «الزورق الأبيض» و«ربابة الصبي» للكاتب يه شاو كين، من التراث الصيني، وترجمة عبدالله ما جي كو، ومن إعداد وتقديم الكاتب الراحل سعد عبدالرحمن، ورسوم نسرين بهاء، و«مدينة البلور» للكاتب السيد فهيم ورسوم محمد عطية.