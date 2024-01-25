بطولة أفريقيا لكرة اليد.. الجزائر تضرب موعدا مع مصر في النهائي

تأهل منتخب الجزائر لكرة اليد الى نهائي بطولة أفريقيا التي تقام في القاهرة بعد الفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة ٣٢-٢٦، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع منتخب مصر في نهائي البطولة، وينافس على تذكرة التأهل إلى دور الألعاب الأولمبية المقبلة باريس٢٠٢٤.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلةكما يتأهل المنتخبات الخمس الأولى إلى بطولة العالم المقبلة والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان منتخب الجزائر الاكثر تتويج بالبطولة قد تأهل الى هذا الدور بعد الفوز على الكونغو في ربع نهائي البطولة، ومن المقرر أن يقام لقاء النهائي السبت المقبل على صالة استاد القاهرة الدولي.