روسيا: الغرب يقاوم بشدة تحول العالم إلى نظام متعدد الأقطاب

قال جينادي جاتيلوف، المبعوث الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الخميس، إن دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة تقاوم بشدة عملية تحول العالم نحو نظام متعدد الأقطاب، مما يؤدي إلى ظهور أزمات جديدة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أوضح جاتيلوف أن الاتجاهات السلبية نحو هذا الأمر أصبحت واضحة أكثر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن "الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تتفاعل بشكل شرس ومتزايد مع العملية التي لا رجعة فيها للانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن عملية الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب تتزامن مع تصاعد الصراعات طويلة الأمد وظهور أزمات جديدة واسعة النطاق، نتيجة لـ "رغبة الدول الغربية في فرض مفهوم النظام العالمي أحادي القطب باعتباره الأساس الإلزامي الوحيد لبناء النظام العالمي الحديث، ما يعد انتهاكًا للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأشار جاتيلوف إلى أن "تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل دليلًا آخر على هذا الوضع المتوتر والمعقد".