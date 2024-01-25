ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ٧٢ لعيد الشرطة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة تقديرًا لتضحيات أبنائها الذين جادوا بأرواحهم فى الدفاع عن شرف وكرامة  الشعب المصرى وإعلائًا لقيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن  متمنيا له ولمصر الخير والرخاء  .   

كما هنأ  المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية وجمي رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين  لعيد الشرطة مثمنًا الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حماية وتأمين الجبهة الداخليه والحفاظ على امن وسلامة مصرنا الغالية وتقديرًا لتضحيات رجال الشرطة فى الزود عن الوطن ومقدراتة   لتتحقق التنمية  والتطور المنشود للدولة المصرية. 

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق الشعب المصري العظيم آماله وطموحاته  في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اعضاء المجلس التقدم والإزدهار التنمية والاستقرار أمن وسلام