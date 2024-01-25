مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ٧٢ لعيد الشرطة

هنأ المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة تقديرًا لتضحيات أبنائها الذين جادوا بأرواحهم فى الدفاع عن شرف وكرامة الشعب المصرى وإعلائًا لقيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن متمنيا له ولمصر الخير والرخاء .



كما هنأ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجمي رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة مثمنًا الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حماية وتأمين الجبهة الداخليه والحفاظ على امن وسلامة مصرنا الغالية وتقديرًا لتضحيات رجال الشرطة فى الزود عن الوطن ومقدراتة لتتحقق التنمية والتطور المنشود للدولة المصرية.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق الشعب المصري العظيم آماله وطموحاته في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.