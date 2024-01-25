الصين.. 44 قتيلا حتى الآن حتى الآن جراء الانهيار الأرضي بمقاطعة تشن شيونج

أعلنت السلطات المحلية في محافظة يونان جنوب غربي الصين اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية جبلية ببلدة تانجفانج في مقاطعة تشن شيونج إلى 44 قتيلا.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية أن السلطات المحلية أكدت وفاة جميع الأشخاص الذين كانوا في قائمة المفقودين، مما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا الكارثة.

وكانت فرق البحث قد نفذت عمليات إنقاذ مكثفة في القرية بعد الانهيار الأرضي الذي تسبب في دمار المنازل والأراضي الزراعية في المنطقة، وذلك بينما كانت القرية محاطة بالثلوج.

وأسفر الانهيار الأرضي أيضا عن تشكل مساحات قاحلة في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية الخطيرة.