"الوطني الفلسطيني" يطالب الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار"

أطلق المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار الدولية، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.

وجه المجلس رسالة مؤثرة إلى المجتمع الدولي، مطالباً بعدم تطبيق مبدأ الكيل بمكيالين، والتأكيد على أن يكون ميزان العدالة متساوياً لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون.

كما حث المجلس شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني على التضامن الفعال والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، ولإنهاء كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وطالب المجلس بالتحرك الفوري وتفعيل القانون وتحقيق العدالة والمساءلة الدولية، وهو ما من شأنه أن يمنع إفلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة والعقاب.

وأشار إلى أن الدعم المتواصل لإسرائيل من بعض الدول يشجعها على مواصلة انتهاكاتها، ما يجعل تلك الدول شريكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وختم المجلس بالتأكيد على أنه يجب تحميل تلك الدول المسؤولية الكاملة عن فشلها في منع جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن عدم تحقيق العدالة يعرضهم للمساءلة الدولية والانتقاد الشديد من قبل المجتمع الدولي.