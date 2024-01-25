اقرأ غدا في "البوابة".. "العدل الدولية" تصدر حكمها ضد إسرائيل.. اليوم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 26 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أوروبا تواجه تهديدًا عسكريًا وشيكًا وتكافح من أجل الاستعداد الدفاعي

أوكرانيا: المرتزقة الماليزيون يعملون مع القوات الروسية في دونيتسك

16 منظمة غير حكومية تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب والجماعات الفلسطينية

"العدل الدولية" تصدر حكمها ضد إسرائيل.. اليوم

ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على ملجأ لـ "أنروا" إلى 12 شخصًا

رئيس أركان جيش الاحتلال يجمد عمل لجنة التحقيق في حرب غزة

فايننشال تايمز تحذر: على العالم الاستعداد لولاية ترامب الثانية

بايدن يطالب الكونجرس بموافقة سريعة على بيع طائرات F-16 لتركيا.