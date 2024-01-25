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الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. "العدل الدولية" تصدر حكمها ضد إسرائيل.. اليوم

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 26 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أوروبا تواجه تهديدًا عسكريًا وشيكًا وتكافح من أجل الاستعداد الدفاعي
أوكرانيا: المرتزقة الماليزيون يعملون مع القوات الروسية في دونيتسك
16 منظمة غير حكومية تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة لتل أبيب والجماعات الفلسطينية
"العدل الدولية" تصدر حكمها ضد إسرائيل.. اليوم
ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على ملجأ لـ "أنروا" إلى 12 شخصًا
رئيس أركان جيش الاحتلال يجمد عمل لجنة التحقيق في حرب غزة
فايننشال تايمز تحذر: على العالم الاستعداد لولاية ترامب الثانية
بايدن يطالب الكونجرس بموافقة سريعة على بيع طائرات F-16 لتركيا.

أوروبا أوكرانيا إسرائيل