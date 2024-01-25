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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم تشارك في ورشة عمل حول أسس التقييم بالمنيا

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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شاركت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى ورشة عمل حول أسس التقييم، نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، فى إطار تبادل الخبرات بين الشركات التابعة.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إنه بناءً على توجيهات وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنقل وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة شاركت إدارة التوعية فى ورشة عمل  نظمتها شركه مياه المنيا للتعريف بأسس ومبادئ التقييم للأنشطة التى تقوم بها الإدارة لقياس الأثر والنتائج والمخرجات.

وذلك من خلال طرق وأسس علمية لمعرفة مدى تأثير هذه الأنشطة على الأرض وتحقيق المرجو منها فى تغيير سلوكيات واتجاهات الفئات المستهدفة تجاه قضايا المياه والمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

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