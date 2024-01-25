معتمد جمال يعقد جلسة مع طبيب الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

حرص معتمد جمال مدرب الزمالك، على عقد جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق، على هامش مران اليوم الخميس، استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي في بطولة كأس دبي للتحدي، باللقاء المقرر له غدا الجمعة.

وطمأن طبيب الزمالك، معتمد جمال بشأن إصابات الفريق، مؤكدا له أن الجميع جاهز للقاء الرجاء المغربي دون المعاناة من إصابة تمنعهم من المشاركة فى المباراة.

وتضم قائمة الزمالك بالإمارات كل من، محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد- محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر- محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي- سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.