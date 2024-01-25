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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

روقا جاهز لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في كأس دبي للتحدي

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك
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تأكد جاهزية أشرف روقا لاعب الزمالك، لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها غدا الجمعة، ضمن مباريات بطولة كأس دبي للتحدي .

وشارك روقا في تدريبات الزمالك الجماعية مساء اليوم الخميس بعد تعافيه من إعياء شديد وارتفاع درجة حرارة مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك وأم صلال التي أقيمت في الساعات الماضية وديا .

تضم قائمة الزمالك في الإمارات كل من،  محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد- محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر- محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي-  سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

أشرف روقا الزمالك الرجاء المغربي كأس دبي للتحدي