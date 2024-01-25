القاهرة الإخبارية: حزب الله أعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية منذ صباح اليوم

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، على تصاعد العمليات العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي اليوم، مشيرا إلى أن حزب الله اللبناني أعلن تنفيذ 3 عمليات منذ صباح اليوم حتى الآن، أبرزها استهداف منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، وأيضا منظومة القبة الحديدية بطائرتين مسيرتين في منطقة كفر بلوم التي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف "سنجاب"، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المرة الثالثة التي يستهدف بها حزب الله اللبناني منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، أو منظومة التحكم في الطائرات المسيرة خارج قواعد الاشتباك بالعمق الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ قليل العديد من الغارات الجوية خارج قواعد الاشتباك من بينها بلدة البازورية التي تبعد بحوالي 20 كيلومتر عن الحدود الجنوبية اللبنانية، متابعا أنه كان هناك العديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي في بلدات مختلفة بالقطاعات الغربية والشرقية والأوسط بالجنوب اللبناني.