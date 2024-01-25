مدرب الزمالك يطالب اللاعبين بتقديم أداء جيد أمام الرجاء المغربي

عقد معتمد جمال مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران مساء اليوم الخميس، وذلك استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي غدا الجمعة.

وطالب “جمال” من اللاعبين الظهور بمستوى جيد في لقاء الرجاء من أجل تحقيق الفوز، وذلك بعد الخساراتين الوديتين منذ أيام أمام الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري.

كما طلب المدرب من اللاعبين بخوض بطولة كأس دبي للتحدي بروح عالية من أجل الوصول لمعدلات بدنية ومستويات فنية مميزة.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي مساء غدا الجمعة، وذلك في بطولة دبي للتحدي بالإمارات.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.