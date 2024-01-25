المؤرخ بسام الشماع يثني على اختيار سليم حسن شخصية معرض الكتاب: ابتكر "علم المصريات"

اثنى المؤرخ الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، على اختيار وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب، للدكتور سليم حسن شخصية معرض الكتاب هذا العام، واصفًا اياه بـ "ابو علم المصريات" وليس شامبليون العالم الفرنسى الذى يزعمون انه فك طلاسم اللغة الهيروغليفية.

وقال المؤرخ الكبير فى تصريحات خاصه لـ"البوابة نيوز"، إن الدكتور عكاشة الدالى كشف وفضح كذب الاجانب وذلك موثقا فى دار الكتب والوثائق فى كتابة “الالفية المفقودة”، والذى اثبت فيها ان العرب والمسلمين هم من فكوا تلاطسم اللغة الهيروغليفية قبل شامبليون بمئات ومئات السنين.

وأضاف المؤرخ الكبيران اختيار وزارة الثقافة للدكتور سليم حسن وهو المكافح المناضل، مكافح العلم والتاريخ والحضاره والشهره والتقدير، والامتنان، يُعد مثالًا لجميع الشباب الذين يرون ان الخطوات الاولى ، دائما تكون صعبه.

وتابع: " الدكتور سليم حسن ابتكر دربًا لم يكن مطروقا وهو درب علم المصريات للمصريين، وهو اول ما بدأ الاكتشاف 1930 موسم الاكتشافات له ، يتحدث عن اعداد كبيره من المقابر تم اكتشافها فى موسم واحد فى منطقة الجيزة".

وأردف: " كما اكتشف هرم لسيده وهو الهرم الرابع الذى لم تسمع عنه من قبل وهو هرم الملكه "خنت كاوس" ملكة غايه فى الاهمية يعتقد البعض انها حكمت مصر قبل حتشبسوت و لها هرم بجانب "ابو الهول".

واكد ان اختيار الهيئة العامة للكتاب لرمز مصرى قديم وهو المعبوده الاسطورية فى الديانه المصريه القديمة "سشات" كرمز لمعرض الكتاب هذا العام اختيار موفق ايضا، وهى معبودة الكتابه فى مصر القديمة، ومعبودة تأسيس مساحات المعابد، موضحًا انها كانت ترتدى جلد الفهد، ليس لها معابد كبيره، وهى سيدة جديره بالدراسه.

وعن مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، أوضح أنه مشارك بـ 55 كتاب، فى مجال التاريخ والاثار، منها الصغير والكبير وباللغة الانجليزية والعربية، لدور نشر مختلفة، مشيرا الى انه مشارك ب 4 كتب فى سلسلة اقرأ بدار المعارف.