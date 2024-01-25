ما علاقة أغاني تامر حسني وأحمد سعد وحسام حبيب الجديدة بحياتهم العاطفية؟ الجمهور يربط

طرح الفنانان تامر حسني وأحمد سعد أغاني جديدة إلا أن الجمهور يأبى ألا يربط بين الحالة التي يقدمها كلا منهما خلال الأغنية، وحالتهما العاطفية التي يمران بها في حياتهما الخاصة، بعد أن خاضا تجربة الطلاق مؤخرا.

تامر حسني.. "موحشتكيش"

فطرح الفنان تامر حسني أغنية "موحشتكيش" التي يعبر من خلالها عن اشتياقه الشديد لمحبوبته، وتساؤله عن شعورها تجاهه بعد فترة انفصال، ليسقط الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى موضوع الأغنية على حياة تامر الشخصية بعد أن طلق الفنانة بسمة بوسيل منذ عدة أشهر ويتمنوا عودتهما سويا من جديد.

أغنية "موحشتكيش" لتامر حسني من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

وتقول كلماتها: “شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير.. شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا.. كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش من يوم بعادنا مش بعيش”.

أحمد سعد.. "بعتذر لك"

بينما طرح الفنان أحمد سعد أغنية بعنوان "بعتذرلك" وعبر خلالها عن أسفه لكل دقيقة كان يضيعها بعيدا عن حبيبته، حارما نفسه من نعمة وجودها في حياته، ليقوم أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصنع فيديو للأغنية بصورة تجمع أحمد بطليقته علياء بسيوني، ويعتقد البعض أنه يوجه رسالة لها من خلال الأغنية.

لم يؤكد تامر أو أحمد سعد صحة تكهنات الجمهور حول توجيه رسائل لطليقاتهم من خلال أغانيهم، والمؤكد أن اختيار توقيت طرح الأغاني بهذه الحالة بعد الانفصال ساهم في نجاحهم وإحداث جدل حولهم.

وأغنية "بعتذر لك" لأحمد سعد من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وهندسة صوت يحيى مهدي.

وتقول كلماتها: "بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسم لك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه..".

حسام حبيب.. "كدابة"

وقبل تامر وأحمد سعد، أعلن الفنان حسام حبيب مؤخرا وعقب طلاقه الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تحضيراته لألبومه الجديد "كدابة" تمهيدا لقرب طرحه ومن أبرز أغاني الألبوم: وجع الفراق، أغنية حد في حياتي، أغنية صوت مزيكا.

وربط أيضا الجمهور أغاني حسام حبيب الجديدة قبل طرحها بالفنانة شيرين طليقته، معتبرين أنه يوجه رسائل لها من خلالهم.